Днепр (адрес не указан)
Доступно в 232 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1205,93
Экономия при брони: -132,74 грн
1073,19 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1266,65
Экономия при брони: -192,75 грн
1073,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1225,11
Экономия при брони: -77,47 грн
1147,64 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1008,22 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1089,50
Экономия при брони: -47,30 грн
1042,20 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1142,14
Экономия при брони: -107,40 грн
1034,74 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1251,12
Экономия при брони: -76,36 грн
1174,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1042,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1188,98
Экономия при брони: -154,76 грн
1034,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
605,57
Экономия при брони: -74,38 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1208,73
Экономия при брони: -139,97 грн
1068,76 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1186,77
Экономия при брони: -129,46 грн
1057,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1193,50
Экономия при брони: -136,19 грн
1057,31 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1007,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1124,01
Экономия при брони: -116,68 грн
1007,33 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1143,27
Экономия при брони: -74,51 грн
1068,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1176,37
Экономия при брони: -107,61 грн
1068,76 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1097,55 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1140,99
Экономия при брони: -133,66 грн
1007,33 грн