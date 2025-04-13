Киев (адрес не указан)
Доступно в 750 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1031,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1021,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1031,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1021,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1092,20 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,50
Экономия при брони: -96,70 грн
1090,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1031,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1167,90
Экономия при брони: -177,46 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1176,88
Экономия при брони: -130,82 грн
1046,06 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1026,36 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1006,61 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1131,35
Экономия при брони: -124,37 грн
1006,98 грн