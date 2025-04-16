Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
596,63
Экономия при брони: -87,25 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1084,00
Экономия при брони: -121,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1144,74
Экономия при брони: -55,03 грн
1089,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1149,25
Экономия при брони: -148,58 грн
1000,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1190,78
Экономия при брони: -155,19 грн
1035,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1207,58
Экономия при брони: -171,99 грн
1035,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1026,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1136,09
Экономия при брони: -100,50 грн
1035,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1139,29
Экономия при брони: -145,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1146,86
Экономия при брони: -153,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1225,20
Экономия при брони: -50,17 грн
1175,03 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1138,70
Экономия при брони: -145,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1084,00
Экономия при брони: -121,00 грн