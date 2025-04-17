Винница (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1206,37
Экономия при брони: -168,72 грн
1037,65 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1000,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,00
Экономия при брони: -99,50 грн
1087,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1262,26
Экономия при брони: -212,52 грн
1049,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1055,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1054,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
575,06
Экономия при брони: -80,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1062,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
554,22
Экономия при брони: -59,97 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1004,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1131,19
Экономия при брони: -127,73 грн
1003,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1138,37
Экономия при брони: -134,91 грн
1003,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1143,60
Экономия при брони: -56,10 грн
1087,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1229,18
Экономия при брони: -191,53 грн
1037,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
584,65
Экономия при брони: -72,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1131,40
Экономия при брони: -43,90 грн
1087,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1054,50 грн