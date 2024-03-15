ДИЕНОГЕСТ (DIENOGESTUM)

прогестогены, включая диеногест, метаболизируются главным образом системой цитохрома Р450 3А4 (CYP 3A4), расположенной в слизистой оболочке кишечника и в печени. Поэтому индукторы или ингибиторы CYP 3A4 могут влиять на метаболизм диеногеста.

Повышение клиренса половых гормонов через индукцию ферментов может снизить терапевтический эффект диеногеста и привести к нежелательным последствиям (изменение характера маточного кровотечения).

Снижение клиренса половых гормонов вследствие ингибирования фермента может увеличить влияние диеногеста и привести к развитию побочных реакций.

Может возникать взаимодействие с лекарственными средствами (например фенитоином, барбитуратами, примидоном, карбамазепином, рифампицином), которые индуцируют микросомальные ферменты (например ферменты цитохрома Р450). Это может вызвать повышение клиренса половых гормонов.

Максимальная индукция ферментов обычно не наблюдается в течение 2–3 нед, но может продолжаться до 4 нед после прекращения терапии.

Известные ингибиторы CYP 3A4, такие как азольные противогрибковые препараты (кетоконазол, итраконазол, флуконазол), циметидин, верапамил, макролиды (например эритромицин, кларитромицин и рокситромицин), дилтиазем, ингибиторы протеазы (например ритонавир, саквинавир, индинавир, нелфинавир), антидепрессанты (например нефазодон, флувоксамин, флуоксетин) и грейпфрутовый сок, могут повысить уровень диеногеста в плазме крови и привести к развитию побочных реакций.