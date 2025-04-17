Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1009,00 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1033,60
Экономия при брони: -31,01 грн
1002,59 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1039,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1204,46
Экономия при брони: -171,24 грн
1033,22 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1190,07
Экономия при брони: -63,54 грн
1126,53 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
997,70
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1231,19
Экономия при брони: -197,97 грн
1033,22 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
997,70
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1140,17
Экономия при брони: -173,94 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1202,65
Экономия при брони: -169,43 грн
1033,22 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1166,83
Экономия при брони: -111,68 грн
1055,15 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,40 грн