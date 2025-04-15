Львов (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 2 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1040,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 2 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1110,22
Экономия при брони: -116,04 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 2 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Пульс
Закрыто
Открывается через 2 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1025,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1007,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1051,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1089,50
Экономия при брони: -38,40 грн
1051,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1095,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 2 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1196,21
Экономия при брони: -142,68 грн
1053,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1152,41
Экономия при брони: -145,08 грн
1007,33 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1051,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1131,40
Экономия при брони: -80,30 грн
1051,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1051,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1131,40
Экономия при брони: -80,30 грн
1051,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1031,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 2 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
D.s.
Закрыто
Открывается через 2 мин
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1107,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1131,40
Экономия при брони: -80,30 грн
1051,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1051,10 грн