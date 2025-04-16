Николаев (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1070,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1004,50 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1054,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1089,50
Экономия при брони: -19,20 грн
1070,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1192,70
Экономия при брони: -137,53 грн
1055,17 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1206,15
Экономия при брони: -150,98 грн
1055,17 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1187,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1089,50
Экономия при брони: -19,20 грн
1070,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1201,63
Экономия при брони: -174,25 грн
1027,38 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1040,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1192,82
Экономия при брони: -163,09 грн
1029,73 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1185,74
Экономия при брони: -156,01 грн
1029,73 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Визан таблетки 2 мг №28
Bayer Pharma
1089,50
Экономия при брони: -19,20 грн
1070,30 грн