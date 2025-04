фармакодинамика. Карведилол — это блокатор адренорецепторов, который обладает многочисленными эффектами. Он блокирует α 1 -, β 1 - и β 2 -адренорецепторы. Подтверждено защитное влияние карведилола на органы. Карведилол является мощным антиоксидантом и выводит реактивные радикалы кислорода (функция поглощения). Карведилол представляет собой рацемическую смесь. Оба энантиомера (R [+] и S [–]) обладают одинаковыми α-блокирующими и антиоксидантными свойствами. Карведилол оказывает антипролиферативное влияние на клетки гладких мышц сосудов. Клинические исследования, в которых измеряли различные маркеры во время длительного лечения карведилолом, показали снижение окислительного стресса у пациентов. β-Блокирующий эффект не является селективным относительно β 1 - и β 2 -адренорецепторов и приписывается S (–) энантиомеру.

Карведилол не проявляет собственной симпатомиметической активности (ВСМА). Как и пропранолол, он обладает мембраностабилизирующими свойствами. Карведилол угнетает ренин-ангиотензин-альдостероновую систему путем β-блокады, уменьшая высвобождение ренина. Поэтому удержание воды является редким явлением.

Карведилол снижает периферическое сосудистое сопротивление путем блокады α 1 -адренорецепторов. Карведилол снижает АД, повышение которого вызвано фенилэфрином, агонистом α 1 -адренорецептора, но не повышение, вызванное ангиотензином II.

Карведилол не оказывает нежелательного влияния на липидный профиль. Нормальное соотношение ЛПВП/ЛПНП не меняется.

Клиническая эффективность

АГ. Карведилол приводит к снижению АД у пациентов с АГ благодаря сочетанию блокады β-адренорецепторов и α 1 -опосредованной вазодилатации. Снижение АД не связано с сопутствующим повышением общего периферического сопротивления, которое наблюдается при применении чистых блокаторов β-адренорецепторов. ЧСС немного снижается. Почечная перфузия и функция почек сохраняются. Было установлено, что в период лечения карведилолом ударный объем сердца сохраняется, тогда как ОПСС снижается. Карведилол не влияет на кровоснабжение отдельных органов и сосудов, таких как почки, скелетные мышцы, предплечья, ноги, кожа, головной мозг или сонные артерии. Холодные конечности и ранняя утомляемость при физической нагрузке наблюдаются редко. Длительные антигипертензивные эффекты карведилола были доказаны в нескольких контролируемых двойных слепых исследованиях.

ИБС. У пациентов с ИБС карведилол обладает антиишемическими (увеличение общего времени под нагрузкой, времени под нагрузкой до появления депрессии сегмента ST 1 мм, а также времени до появления стенокардии) и антиангинальными свойствами, которые сохраняются в течение длительной терапии. Исследования острых гемодинамических эффектов показали, что карведилол значительно уменьшает потребность миокарда в кислороде и активность симпатической нервной системы. Кроме того, снижаются преднагрузка (давление в легочной артерии и давление в легочных капиллярах) и постнагрузка желудочков (ОПСС).

Субъективные показатели. Карведилол не влиял на качество жизни, связанное со здоровьем (первичную конечную точку в одном исследовании), которую измеряли с помощью стандартного опросника. Однако в большинстве исследований наблюдалось значительное улучшение общего состояния по оценке как пациентов, так и исследователя.

Нарушение функции почек. Метаанализ плацебо-контролируемых клинических исследований с большим количеством пациентов (>4000) с легким и умеренным хроническим нарушением функции почек свидетельствовал в пользу лечения карведилолом пациентов с дисфункцией левого желудочка с симптоматической сердечной недостаточностью или без нее с точки зрения снижения общей смертности, а также частоты развития сердечной недостаточности.

Фармакокинетика. Абсорбция. После перорального приема капсул 25 мг у здоровых лиц карведилол быстро абсорбируется, причем C max в плазме крови, которая достигается примерно через 1,5 ч (T max ), равна 21 мг/л. Существует линейная зависимость между значениями C max и дозой.

После перорального приема карведилол подвергается значительному метаболизму первого прохождения, в результате чего абсолютная биодоступность у здоровых людей составляет около 25%. Карведилол представляет собой рацемическую смесь, а S-(–)-энантиомеры, как оказалось, метаболизируются быстрее, чем R-(+)-энантиомеры. что обеспечивает абсолютную пероральную биодоступность 15% по сравнению с 31% для R-(+)-энантиомеров. C max R-карведилола в плазме примерно в 2 раза превышает таковую S-карведилола. Исследования in vitro показали, что карведилол является субстратом транспортера оттока Р-гликопротеина. Роль Р-гликопротеина в отношении доступности карведилола также подтверждалась у здоровых лиц in vivo.

Распределение. Карведилол Сандоз высоколипофильный, а его связывание с белками плазмы крови составляет около 95%. Его объем распределения (Vd SS ) колеблется от 1,5 до 2 л/кг.

Биотрансформация. У всех исследованных видов животных и у людей Карведилол Сандоз практически полностью метаболизируется в печени путем окисления и конъюгации до нескольких метаболитов. Деметилирование и гидроксилирование на фенольном кольце приводят к получению трех активных метаболитов с β-блокирующей активностью. У животных метаболит 4'-гидроксифенол обладает в 13 раз более мощной β-блокирующей активностью, чем карведилол. По сравнению с карведилолом указанные три активных метаболита проявляют слабый вазодилатирующий эффект. Значение C max активных метаболитов через 1 ч достигло следующих значений: М2 — 3,9 нг/мл, М4 — 4,1 нг/мл, М5 — 3,3 нг/мл (около 20% значения карведилола, C max — 49 нг/мл).

Кроме того, 2 гидроксикарбазольных метаболита являются очень сильными антиоксидантами, активность которых в 30–80 раз мощнее активности карведилола.

Фармакокинетические исследования у людей показали, что окислительный метаболизм карведилола является стереоселективным. Результаты исследования in vitro свидетельствуют, что различные изоферменты цитохрома Р450, включая CYP 2D6, CYP 3A4, CYP 2E1, CYP 2C9 и CYP 1A2, могут быть задействованы в процессах окисления и гидроксилирования.

Исследования у здоровых лиц и пациентов показали, что R-энантиомеры метаболизируются преимущественно под влиянием CYP 2D6, а S-энантиомер — преимущественно под влиянием CYP 2D6 и CYP 2C9.

Генетический полиморфизм. Результаты исследования клинической фармакокинетики у людей показали, что CYP 2D6 играет важную роль в метаболизме R- и S-карведилола. Таким образом, у медленных метаболизаторов CYP 2D6 концентрация R- и S-карведилола в плазме крови повышается. Значение генотипа CYP 2D6 для фармакокинетики R- и S-карведилола было также поддержано в популяционном исследовании фармакокинетики, в то время как другие исследования не подтвердили это наблюдение. Это указывает на то, что генетический полиморфизм CYP 2D6 может обладать ограниченной клинической значимостью.

Выведение. После перорального приема T ½ Карведилола Сандоз составляет около 6–10 ч. После однократной дозы 50 мг карведилола около 60% дозы секретируется с желчью в виде метаболитов и выводится на протяжении 11 дней с калом. После однократного перорального приема только около 16% выводится с мочой в виде карведилола. Менее 2% неизмененного вещества выводится с мочой. После в/в инфузии 12,5 мг у здоровых добровольцев клиренс карведилола составляет около 600 мл/мин, а T ½ — около 2,5 ч. У всех лиц T ½ капсулы 50 мг составлял около 6,5 ч, что соответствует действительному периоду полуабсорбции капсулы. После перорального приема общий клиренс S-карведилола примерно вдвое превышает значение клиренса R-карведилола.

Фармакокинетика у особых групп пациентов

Пациенты с нарушением функции почек. Долгосрочная терапия карведилолом не влияет на ауторегуляцию почечной перфузии или клубочковую фильтрацию.

У пациентов с АГ с почечной недостаточностью не отмечено существенных изменений T ½ и C max в плазме крови. У пациентов с нарушением функции почек значение AUC возрастает на 40–50%, а почечный клиренс исходного вещества уменьшается. Однако изменения фармакокинетических показателей незначительны.

Несколько открытых исследований показали, что карведилол является эффективным средством у пациентов с почечной АГ. То же касается и пациентов с хронической почечной недостаточностью, пациентов на диализе и больных, перенесших трансплантацию почки. После перорального приема 10 мг карведилола C max в плазме крови достигается через 5 ч как в дни диализа, так и в дни без диализа. Через 24 ч вещество не определяется в плазме.

Карведилол приводит к постепенному снижению АД как в дни диализа, так и в дни и без диализа. Гипотензивный эффект сравним с наблюдающимся у пациентов с нормальной функцией почек. Карведилол не выводится при диализе, поскольку он не проходит через диализную мембрану, возможно, из-за очень высокой степени связывания с белками плазмы крови.

Знания, полученные в сравнительном исследовании у пациентов на гемодиализе, показывают, что карведилол превосходит дилтиазем с точки зрения эффективности при тихой ишемии.

Пациенты с нарушением функции печени. Фармакокинетические исследования у пациентов с циррозом печени продемонстрировало, что AUC карведилола у пациентов с нарушением функции печени возрастает в 6,8 раза по сравнению с таким же показателем у здоровых лиц.

Следовательно, карведилол противопоказан к применению у пациентов с клинически очевидным нарушением функции печени (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ПРИМЕНЕНИЕ, раздел Особые инструкции по подбору дозы).

Пациенты с сердечной недостаточностью. В исследовании 24 пациентов японской национальности с сердечной недостаточностью клиренс R- и S- карведилола был значительно ниже, чем оцениваемый ранее у здоровых людей. Эти результаты указывают на то, что сердечная недостаточность оказывает существенное влияние на фармакокинетику R- и S-карведилола.

Пациенты пожилого возраста. Фармакокинетика Карведилола Сандоз зависит от возраста пациентов. Концентрация карведилола в плазме крови пациентов пожилого возраста на 50% выше, чем у молодых пациентов. У пациентов пожилого возраста C max и AUC могут возрастать. В таких случаях необходима коррекция дозы.

Возраст не оказывал существенного влияния на фармакокинетику карведилола у пациентов с АГ. В исследовании у пациентов пожилого возраста с АГ не выявлено разницы в профиле нежелательных эффектов по сравнению с молодыми пациентами. Дальнейшее исследование, в которое входили пациенты пожилого возраста с ИБС, не выявило каких-либо различий для молодых пациентов с точки зрения сообщений о нежелательных явлениях. Поэтому пациентам пожилого возраста не требуется коррекции начальной дозы.

Пациенты детского возраста. Исследования у детей и подростков показало, что клиренс, скорректированный по массе тела у детей и подростков, значительно выше, чем у взрослых.