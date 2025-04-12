следует с осторожностью применять препарат при следующих состояниях:

детский возраст;

лабильная или вторичная АГ;

нестабильная стенокардия;

полная блокада ножки пучка Гиса;

терминальная стадия перфузии периферических артерий (например синдрома Рейно), поскольку блокаторы β-адренорецепторов могут вызвать появление или обострение симптомов артериальной недостаточности;

перенесенный недавно инфаркт миокарда;

тенденция к снижению АД при изменении положения (ортостаз);

пациенты, которые получают сопутствующие определенные гипотензивные препараты (блокаторы α 1 -рецепторов)

.

Гиперчувствительность. При применении блокаторов β-адренорецепторов существует риск повышения чувствительности к аллергенам и частоты возникновения серьезных реакций гиперчувствительности (например нарушение сердечно-сосудистой регуляции, бронхоспазм, одышка, шок) у пациентов с серьезными реакциями гиперчувствительности в анамнезе и пациентов, получающих десенсибилизирующую терапию. Поэтому в таких случаях рекомендуется применять препарат с осторожностью.

Тяжелые кожные реакции (SCAR). Во время лечения карведилолом были зарегистрированы очень редкие случаи тяжелых кожных нежелательных реакций, таких как токсический эпидермальный некролиз и синдром Стивенса — Джонсона (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ), Карведилол не следует применять у пациентов с тяжелыми кожными реакциями, которые могут быть связаны с карведилолом.

Псориаз. Пациентам с псориазом в анамнезе следует назначать блокаторы β-адренорецепторов, в том числе Карведилол Сандоз, только после тщательной оценки соотношения польза/риск.

Синдром отмены. У пациентов с АГ и сопутствующей ИБС, требующих отмены применения препарата Карведилол Сандоз, следует постепенно снижать дозу. Это касается и всех других блокаторов β-адренорецепторов.

Брадикардия. В клинических исследованиях у 2% пациентов с АГ и 9% пациентов с сердечной недостаточностью наблюдалась брадикардия. Если ЧСС <55 уд./мин, дозу следует снизить. Артериальная гипотензия была зарегистрирована у 9,7% и потеря сознания — у 3,4% пациентов с сердечной недостаточностью, а соответствующие показатели у пациентов, получавших плацебо, составили 3,6 и 2,5% соответственно. Риск возникновения таких эффектов был самым высоким в первые 30 дней лечения. Этот период соответствует фазе титрования (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

У пациентов пожилого возраста высокое АД может снизиться после первого приема препарата Карведилол Сандоз.

Гипертиреоз. Благодаря β-блокирующей активности карведилол может маскировать симптомы гипертиреоза, такие как тахикардия. При внезапной отмене препарата возможно усиление гипертиреоза и развитие гипертиреоидного криза.

Сахарный диабет. Особенно тщательный мониторинг необходим для пациентов с сахарным диабетом, поскольку лечение препаратом Карведилол Сандоз может влиять на уровень глюкозы в крови. Пациентов с сахарным диабетом следует проинформировать о том, что Карведилол Сандоз может усилить резистентность к инсулину и маскировать или уменьшать выраженность симптомов гипогликемии, особенно тахикардию. Неселективные блокаторы β-адренорецепторов могут обострить гипогликемию, индуцированную инсулином, и задержать нормализацию уровня глюкозы в сыворотке крови. Следует регулярно проверять уровень глюкозы в крови и в случае необходимости корректировать дозы инсулина или пероральных противодиабетических препаратов.

У пациентов с сердечной недостаточностью и сопутствующим сахарным диабетом лечение препаратом Карведилол Сандоз может привести к обострению гипергликемии, которое требует усиления гипогликемической терапии. Рекомендуется внимательно следить за уровнем глюкозы в крови при применении препарата Карведилол Сандоз, корректировать дозы или, если необходимо, прекратить прием препарата.

У пациентов с АГ и сопутствующим сахарным диабетом, у которых не требуется применение инсулина, карведилол не влиял на уровень глюкозы в крови натощак и после еды, а также на гликозилированный гемоглобин А 1 . Также не требовалась коррекция дозы противодиабетических препаратов.

У пациентов с сахарным диабетом, которым не требовался инсулин, карведилол не оказывал статистически значимого влияния на результаты теста на толерантность к глюкозе. У пациентов с АГ без сахарного диабета со сниженной инсулиновой реакцией (метаболическим синдромом) карведилол немного улучшил инсулиновую реакцию. То же наблюдалось у пациентов с АГ и сахарным диабетом, которым не требовался инсулин.

Контактные линзы. Пациенты, пользующиеся контактными линзами, должны быть проинформированы о возможном уменьшении слезотечения.

Сердечная недостаточность. Во время фазы титрования препарата Карведилол Сандоз у пациентов с сердечной недостаточностью были зарегистрированы случаи увеличения выраженности симптомов сердечной недостаточности, появление отеков. Если возникают такие симптомы, дозу диуретиков следует повысить, тогда как доза препарата Карведилол Сандоз должна оставаться неизменной до стабилизации состояния пациента. Может потребоваться временное снижение дозы препарата Карведилол Сандоз или прекращение лечения (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Пациентам с декомпенсированной сердечной недостаточностью, которые уже получают дигиталис (например дигоксин), диуретики и/или ингибиторы АПФ, следует с осторожностью назначать Карведилол Сандоз, поскольку дигиталис и Карведилол Сандоз могут замедлять AV-проводимость, а Карведилол Сандоз может повысить уровень дигиталиса (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Функция почек при сердечной недостаточности. Во время лечения карведилолом у пациентов с декомпенсированной сердечной недостаточностью и низким АД (систолическим АД <100 мм рт. ст.), ИБС или другими сосудистыми нарушениями и/или почечной недостаточностью наблюдалось обратимое ухудшение функции почек. После отмены применения средства показатели функции почек вернулись к исходным уровням. Во время фазы титрования следует контролировать состояние функции почек у пациентов с сердечной недостаточностью при наличии факторов риска. Если наблюдается ухудшение, следует снизить дозу или прекратить лечение.

Феохромоцитома. Пациентам с феохромоцитомой следует назначать Карведилол Сандоз только при условии достаточной блокады α-рецепторов. Хотя Карведилол Сандоз сочетает в себе эти два фармакологических свойства, до сих пор нет соответствующего опыта. Поэтому следует с осторожностью применять Карведилол Сандоз у пациентов феохромоцитомой.

Стенокардия Принцметала. Препараты с неселективной β-блокирующей активностью могут спровоцировать боль в груди у пациентов со стенокардией Принцметала. Клинический опыт применения карведилола у таких пациентов отсутствует, хотя α-блокирующая активность карведилола может предотвратить развитие таких симптомов. Однако следует с осторожностью применять Карведилол Сандоз у пациентов с подозрением на наличие стенокардии Принцметала.

ХОБЛ. Блокаторы β-адренорецепторов могут усиливать бронхиальную обструкцию, поэтому пациентам с хроническим заболеванием легких не рекомендуется применять эти препараты. Карведилол Сандоз, тем не менее, можно с осторожностью назначать пациентам со слабо выраженным заболеванием легких в случае неэффективности других препаратов. При назначении препарата Карведилол Сандоз следует с осторожностью использовать минимальную эффективную дозу, чтобы уменьшить ингибирование эндогенных и экзогенных β-антагонистов. Из-за увеличения сопротивления дыхательных путей может возникнуть затруднение дыхания.

Пациенты с ХОБЛ были зарегистрированы для участия в клинических исследованиях, если они не нуждались в пероральных и ингаляционных препаратах для лечения этого заболевания. Необходимо строго придерживаться рекомендованной дозы, которая должна быть снижена при появлении первого же подозрения на бронхоспазм во время фазы титрования (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Нарушение функции печени. Во время лечения карведилолом иногда наблюдалось легкое повреждение клеток печени. В контролируемых исследованиях у пациентов с АГ частота возникновения нарушения функции печени, зарегистрированной побочной реакции, составила 1,1% (13 из 1142 человек) у пациентов, получавших карведилол, и 0,9% (4 из 462 человек) у пациентов, получавших плацебо. Один пациент, получавший карведилол в плацебо-контролируемом исследовании, был исключен из-за дисфункции печени.

В контролируемых исследованиях у пациентов с хронической сердечной недостаточностью частота нарушения функции печени, зарегистрированного побочного эффекта, составляла 5,0% (38 из 765 человек) у пациентов, получавших карведилол, и 4,6% (20 из 437 человек) у пациентов, получавших плацебо.

3 пациентов, получавших лечение карведилолом (0,4%), и 2 пациентов, получавших лечение плацебо (0,5%), исключили из плацебо-контролируемых исследований вследствие дисфункции печени.

Было установлено, что повреждение печени является обратимым и возникает в виде незначительных клинических симптомов после краткосрочной и длительной терапии. Не зарегистрировано летального исхода вследствие дисфункции печени. Лабораторные тесты следует проводить при первых симптомах/признаках дисфункции печени (например зуда, потемнения мочи, устойчивой анорексии, желтухи, боли при пальпации в верхнем правом квадранте или необъяснимых гриппоподобных симптомах). Если лабораторные показатели пациента подтверждают наличие повреждения печени или желтухи, следует прекратить прием карведилола и не возобновлять лечение.

Пациенту следует предоставить следующие рекомендации:

не следует прерывать или прекращать лечение препаратом Карведилол Сандоз без консультации с врачом;

пациенты с сердечной недостаточностью должны обратиться к врачу, если они заметят признаки или симптомы обострения сердечной недостаточности (увеличение массы тела или одышку);

у пациентов может снижаться АД во время нахождения в положении стоя, которое может привести к головокружению, а в отдельных случаях — к потере сознания: такие пациенты должны сесть или лечь при появлении таких симптомов;

пациенты с утомлением и головокружением не должны управлять транспортными средствами или выполнять опасные задания, это также касается всех пациентов в начале лечения и в период титрования дозы;

пациенты должны обращаться к врачу, если отмечают головокружение или потерю сознания во время фазы титрования;

следует принимать Карведилол Сандоз во время еды;

больные сахарным диабетом должны сообщать врачу о каждом изменении уровня глюкозы в крови;

пациенты, которые пользуются контактными линзами, должны быть проинформированы о возможном уменьшении слезотечения

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Применение в период беременности или кормления грудью. Клинический опыт применения карведилола у беременных ограничен. Исследования на животных показывают репродуктивную токсичность. Потенциальный риск у человека неизвестен.

При отсутствии абсолютной необходимости карведилол не следует применять во время беременности.

Блокаторы β-адренорецепторов уменьшают плацентарную перфузию, что может привести к внутриутробной гибели плода, выкидышу или преждевременным родам. Кроме того, у плода и новорожденного могут наблюдаться неблагоприятные последствия (особенно гипогликемия и брадикардия). Новорожденные в постнатальный период могут подвергаться повышенному риску развития сердечных и легочных осложнений. Исследования на животных не предоставили доказательств тератогенности карведилола.

Карведилол противопоказан в период кормления грудью. Во время лечения карведилолом кормление грудью следует прекратить. Исследования на животных продемонстрировали, что карведилол и/или его метаболиты экскретируются в молоко крыс. Неизвестно, экскретируется ли он в грудное молоко человека. Большинство блокаторов β-адренорецепторов, в частности липофильных веществ, попадают в человеческое молоко в разном количестве.

Лечение блокаторами β-адренорецепторов должно быть прекращено за48–72 ч до ожидаемой даты рождения. Если это невозможно, необходимо наблюдать новорожденных в течение первых 48–72 ч жизни.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Такие исследования не проводились. Из-за возможных побочных реакций (например головокружения, утомляемости) при лечении препаратом Карведилол Сандоз следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами. Особое внимание следует уделять в начале лечения, после повышения дозы, при применении других лекарственных средств или при сочетании с алкоголем.