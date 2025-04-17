Карведилол Сандоз® (Carvedilol Sandoz®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,70
Экономия при брони: -5,90 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -7,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,70
Экономия при брони: -5,90 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,70
Экономия при брони: -5,90 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
69,55
Экономия при брони: -15,64 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
33,15
Экономия при брони: -3,94 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
61,64
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
33,15
Экономия при брони: -3,94 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -7,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
67,74
Экономия при брони: -13,83 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
32,68
Экономия при брони: -3,47 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,81
Экономия при брони: -4,63 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
65,29
Экономия при брони: -8,82 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
48,80
Экономия при брони: -5,00 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
40,15
Экономия при брони: -4,67 грн