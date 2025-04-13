Карведилол Сандоз® (Carvedilol Sandoz®)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 812 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,00
Экономия при брони: -3,70 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
57,60
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,70
Экономия при брони: -4,30 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -5,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Фармация
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,72
Экономия при брони: -3,88 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,28
Экономия при брони: -3,69 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
63,93
Экономия при брони: -7,39 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Фармация
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,73
Экономия при брони: -3,89 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,26
Экономия при брони: -4,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
63,86
Экономия при брони: -9,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,70
Экономия при брони: -4,30 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -5,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz