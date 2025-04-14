Карведилол Сандоз® (Carvedilol Sandoz®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 228 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
64,09
Экономия при брони: -2,95 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
67,76
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
64,11
Экономия при брони: -7,07 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
62,73
Экономия при брони: -5,65 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
50,50
Экономия при брони: -5,90 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -6,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,70
Экономия при брони: -2,92 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
63,74
Экономия при брони: -6,64 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,70
Экономия при брони: -5,10 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
62,39
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
64,38
Экономия при брони: -3,31 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
65,65
Экономия при брони: -5,62 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz