Карведилол Сандоз® (Carvedilol Sandoz®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
62,27
Экономия при брони: -2,12 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,70
Экономия при брони: -5,60 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
64,74
Экономия при брони: -8,27 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,70
Экономия при брони: -5,60 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
63,32
Экономия при брони: -7,65 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
61,80
Экономия при брони: -6,13 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
48,80
Экономия при брони: -4,70 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
50,50
Экономия при брони: -6,40 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -6,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
33,15
Экономия при брони: -3,74 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
62,53
Экономия при брони: -8,54 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
61,59
Экономия при брони: -6,73 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,58
Экономия при брони: -5,72 грн