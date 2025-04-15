Карведилол Сандоз® (Carvedilol Sandoz®)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
69,26
Экономия при брони: -14,40 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,70
Экономия при брони: -6,00 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -7,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,70
Экономия при брони: -6,00 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,00
Экономия при брони: -5,30 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
61,30
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
63,78
Экономия при брони: -7,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
65,01
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
50,50
Экономия при брони: -6,80 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,50
Экономия при брони: -7,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,00
Экономия при брони: -5,30 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -7,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,70
Экономия при брони: -6,00 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -7,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
D.s.
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
D.s.
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz