Карведилол Сандоз® (Carvedilol Sandoz®)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,00
Экономия при брони: -5,70 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
58,40
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
61,14
Экономия при брони: -5,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
64,48
Экономия при брони: -4,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
68,92
Экономия при брони: -13,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
64,68
Экономия при брони: -4,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
63,12
Экономия при брони: -3,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,70
Экономия при брони: -6,40 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
62,68
Экономия при брони: -2,65 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,30
Экономия при брони: -5,38 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
61,03
Экономия при брони: -6,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
68,04
Экономия при брони: -13,12 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
50,50
Экономия при брони: -7,20 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
62,79
Экономия при брони: -7,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz