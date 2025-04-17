Карведилол Сандоз® (Carvedilol Sandoz®)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
62,52
Экономия при брони: -6,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,00
Экономия при брони: -4,20 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
62,58
Экономия при брони: -6,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,00
Экономия при брони: -4,20 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -5,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
32,68
Экономия при брони: -2,80 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -5,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,00
Экономия при брони: -4,20 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,25
Экономия при брони: -4,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
61,23
Экономия при брони: -5,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,00
Экономия при брони: -4,20 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
58,95
Экономия при брони: -3,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
63,30
Экономия при брони: -7,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
48,80
Экономия при брони: -4,00 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
61,30
Экономия при брони: -5,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
62,61
Экономия при брони: -9,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
48,80
Экономия при брони: -4,00 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -5,70 грн