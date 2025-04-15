Карведилол Сандоз® (Carvedilol Sandoz®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
63,82
Экономия при брони: -3,02 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
64,27
Экономия при брони: -4,18 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,00
Экономия при брони: -5,30 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,70
Экономия при брони: -6,00 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
61,30
Экономия при брони: -8,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
65,54
Экономия при брони: -2,19 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,00
Экономия при брони: -5,30 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -7,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
63,27
Экономия при брони: -3,14 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
67,62
Экономия при брони: -14,20 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
61,28
Экономия при брони: -3,86 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
65,89
Экономия при брони: -8,47 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
69,78
Экономия при брони: -9,07 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
68,38
Экономия при брони: -12,46 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
63,56
Экономия при брони: -2,77 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,70
Экономия при брони: -6,00 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz