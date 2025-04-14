Карведилол Сандоз® (Carvedilol Sandoz®)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 269 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
69,63
Экономия при брони: -9,45 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
65,52
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
65,49
Экономия при брони: -5,33 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,70
Экономия при брони: -6,20 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
48,80
Экономия при брони: -5,30 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -7,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,92
Экономия при брони: -4,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
65,37
Экономия при брони: -7,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
49,00
Экономия при брони: -5,50 грн
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,20
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
60,43
Экономия при брони: -4,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
64,76
Экономия при брони: -4,64 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
68,70
Экономия при брони: -10,45 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
67,81
Экономия при брони: -8,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
63,86
Экономия при брони: -4,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 12.5 мг блистер №30
Sandoz
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
62,23
Экономия при брони: -7,34 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Карведилол Сандоз® таблетки 25 мг блистер №30
Sandoz