Мультак — антиаритмическое средство, показанное для применения у взрослых пациентов в стабильном клиническом состоянии, которые ранее перенесли или в данный момент страдают непостоянной формой фибрилляции предсердий (ФП), с целью предупреждения рецидива ФП или замедления желудочкового ритма.

Механизм действия

У животных дронедарон предупреждал фибрилляцию предсердий или восстанавливал нормальный синусовый ритм в зависимости от использовавшейся экспериментальной модели. Он также предупреждал желудочковую тахикардию и фибрилляцию желудочков у нескольких моделей животных. Такое действие, наиболее вероятно, обусловлено его электрофизиологическими свойствами, присущими всем четырем классам по классификации Вогана — Вильямса. Дронедарон является мультиканальним блокатором, который ингибирует калиевые каналы (включая IK( Ach ), IK ur , IK r , IK s ) и таким образом удлиняет потенциал действия сердечной мышцы и рефрактерный период (класс III). Он также ингибирует натриевые каналы (класс Ib) и кальциевые каналы (класс IV). Он является неконкурентным антагонистом адренергических рецепторов (класс II).

Фармакодинамические свойства

В экспериментальных моделях на животных дронедарон замедляет ЧСС. Удлиняет продолжительность периодики Венкебаха и интервалы AH, PQ, QT; в то же время он не оказывает заметного влияния или незначительно удлиняет интервалы QTc, HV и QRS. Он увеличивает эффективные рефрактерные периоды в предсердии, передсердно-желудочковом узле и желудочке с минимальной степенью обратной зависимости от применения (reverse-use dependency).

Дронедарон снижает АД и сократительную способность миокарда, не изменяя фракцию выброса левого желудочка и снижая потребление миокардом кислорода.

Дронедарон обладает сосудорасширяющим действием, которое более выражено относительно коронарных артерий (в связи с активацией сигнального пути оксида азота), по сравнению с периферическими артериями.

Дронедарон оказывает непрямое антиадренергическое действие; снижает α-адренергический ответ со стороны АД на эпинефрин, а также ответ β 1 - и β 2 -адренорецепторов на изопротеренол.

Клинические данные

Снижение риска госпитализации по поводу фибрилляции предсердий

Эффективность дронедарона относительно снижения риска госпитализации в связи с фибрилляцией предсердий была установлена в многоцентровом, многонациональном, двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании ATHENA у пациентов с фибрилляцией или трепетанием предсердий или с этой патологией в анамнезе и имеющих дополнительные факторы риска.

У пациентов должен быть по крайней мере 1 фактор риска (включая возраст, АГ, сахарный диабет, перенесенные нарушения мозгового кровообращения, диаметр левого предсердия >50 мм или фракцию выброса левого желудочка <0,40) наряду с фибрилляцией/трепетанием предсердий и синусовым ритмом, зафиксированными на протяжении последних 6 мес. У пациентов должны быть фибрилляция/трепетание предсердий или синусовый ритм после спонтанной конверсии или после любых процедур.

Всего 4628 пациентов были рандомизированы и получали лечение на протяжении до 30 мес максимум (медиана продолжительности периода дальнейшего наблюдения: 22 мес) дронедароном в дозе 400 мг 2 раза в сутки (2301 пациент) или плацебо (2327 пациентов), дополнительно к терапии традиционными средствами, включая блокаторы β-адренорецепторов (71%), ингибиторы АПФ или АРАІІ (69%), сердечные гликозиды (14%), антагонисты кальция (14%), статины (39%), пероральные антикоагулянты (60%), хроническую терапию антиагрегантными средствами (5%) и/или диуретиками (54%).

Первичной конечной точкой исследования были период до первой госпитализации в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями или летальный исход по любым причинам.

Возрастной диапазон пациентов — от 23 до 97 лет, 42% из которых были старше 75 лет. Женщины составляли 47% всех пациентов, лица белой расы составляли большинство (89%).

У большинства больных отмечали АГ (86%) и структурное заболевание сердца (60%) (включая заболевание коронарных артерий: 30% — застойную сердечную недостаточность; 30% — дисфункцию левого желудочка (<45–12%).

У 25% пациентов выявляли фибрилляцию предсердий.

Сравнительно с плацебо дронедарон уменьшал количество случаев госпитализации в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями или летальным исходом по любым причинам на 24,2% (p<0,0001).

Уменьшение количества случаев госпитализации в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями или летальными исходами по любым причинам было одинаковым во всех подгруппах независимо от начальных характеристик или приема лекарственных средств (ингибиторов АПФ или АРАII; блокаторов β-адренорецепторов, сердечных гликозидов, статинов, антагонистов кальция и мочегонных средств)( табл. 1).

Таблица 1

Относительный риск (дронедарон в дозе 400 мг 2 раза в сутки по сравнению с плацебо) оценивается по 95% доверительному интервалу согласно избранным начальным характеристикам — первой госпитализации в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями�или смертью по любой причине.



Характеристика Количество ОР [95% ДИ]a Значение Pb Возраст, лет <65 873 0,89 [0,71; 1,11] 65–75 1830 0,71 [0,60; 0,83] >75 1925 0,75 [0,65; 0,87] 0,27 Пол Мужчины 2459 0,74 [0,64; 0,85] Женщины 2169 0,77 [0,67; 0,89] 0,65 Наличие фибрилляции/трепетания предсердий Да 1155 0,74 [0,61; 0,91] Нет 3473 0,76 [0,68; 0,85] 0,85 Структурное заболевание сердца Да 2732 0,76 [0,67; 0,85] Нет 1 853 0,77 [0,65; 0,92] 0,85 Фракция выброса левого желудочка <35% или NYHA > класс І Да 1417 0,74 [0,63; 0,87] Нет 3146 0,77 [0,68; 0,87] 0,71 Фракция выброса левого желудочка, % <35 179 0,68 [0,44; 1,03] >35 4365 0,76 [0,69; 0,84] 0,58 Блокаторы β-адренорецепторов Да 3269 0,78 [0,69; 0,87] Нет 1359 0,71 [0,58; 0,86] 0,41 Ингибиторы АПФ или антагонисты рецепторов ангиотензина II Да 3216 0,74 [0,66; 0,83] Нет 1412 0,79 [0,66; 0,95] 0,59 Сердечные гликозиды Да 629 0,76 [0,59; 0,98] Нет 3999 0,76 [0,68; 0,84] 0,96 Антагонисты кальцияc Да 638 0,63 [0,48; 0,82] Нет 3990 0,78 [0,70; 0,87] 0,15