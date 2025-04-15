Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
11.4 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
2017,02
Экономия при брони: -136,46 грн
1880,56 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
65.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
Мед-сервис
Днепр, ул. Независимости, 17
65.3 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1903,70 грн
Аптека низких цен
Днепр, просп. Науки, 31
66.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1965,42
Экономия при брони: -84,86 грн
1880,56 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1685,64 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
186.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1988,86
Экономия при брони: -108,30 грн
1880,56 грн
Аптека низких цен
Чугуев, ул. Торговая, 1
247.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1793,81
Экономия при брони: -80,42 грн
1713,39 грн
Аптека копейка
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
248.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
669,88
Экономия при брони: -43,09 грн
Бажаемо здоровья
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
248.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1894,50 грн
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
248.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1838,16 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
248.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
2007,36
Экономия при брони: -96,96 грн
1910,40 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
249.6 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1680,36 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
250.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1844,76 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
251.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1850,58 грн
Аптека оптовых цен
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
251.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1854,84 грн
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
251.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1839,00 грн
Аптека шар@
Харьков, просп. Науки, 64
254.6 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1965,18
Экономия при брони: -81,05 грн
1884,13 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
257.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1844,10 грн
Аптека низких цен
Харьков, ул. Соборности Украины, 238-Д
257.6 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
2020,04
Экономия при брони: -139,48 грн
1880,56 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
259.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1686,90 грн