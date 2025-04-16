Николаев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Николаев
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1687,86 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1686,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1844,10 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1682,64 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
109.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1679,46 грн
Аптека низких цен
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
249.3 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
2014,18
Экономия при брони: -133,62 грн
1880,56 грн
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Смелянская, 40
278.6 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1676,22 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
281.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
Мед-сервис
Днепр, ул. Независимости, 17
281.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1903,70 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
285.7 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1685,64 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
364.3 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1847,88 грн
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
367.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1841,46 грн
Аптека низких цен
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 84
387.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1953,89
Экономия при брони: -73,33 грн
1880,56 грн
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
387.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1846,92 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
397.4 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1848,00
Экономия при брони: -39,60 грн
1808,40 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
397.5 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1832,52 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
398.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1848,00
Экономия при брони: -39,60 грн
1808,40 грн
Аптека шар@
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 5
400.7 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1991,50
Экономия при брони: -110,94 грн
1880,56 грн
Аптека бам
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 3
400.7 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1894,90
Экономия при брони: -15,20 грн
1879,70 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
401.7 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1924,80 грн