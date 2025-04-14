Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1850,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1854,84 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1839,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1844,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
2031,55
Экономия при брони: -121,15 грн
1910,40 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1838,16 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1894,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
673,53
Экономия при брони: -46,74 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.3 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1993,20
Экономия при брони: -109,07 грн
1884,13 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1680,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Соборности Украины, 238-Д
9.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1999,82
Экономия при брони: -119,26 грн
1880,56 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
35.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1832,90
Экономия при брони: -119,51 грн
1713,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Широкая, 2
102.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1966,56
Экономия при брони: -86,00 грн
1880,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
145.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1847,16 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
190.7 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1685,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 31
191.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1948,03
Экономия при брони: -67,47 грн
1880,56 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Независимости, 17
195.5 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1903,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
195.7 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
228.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
2010,78
Экономия при брони: -130,22 грн
1880,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
256.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1982,62
Экономия при брони: -102,06 грн
1880,56 грн