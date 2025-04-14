Днепр (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Днепр, ул. Независимости, 17
5.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1903,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
5.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1685,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 31
7.4 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1993,77
Экономия при брони: -113,21 грн
1880,56 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
70.7 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
2013,81
Экономия при брони: -133,25 грн
1880,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
131.6 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1961,64
Экономия при брони: -81,08 грн
1880,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
190.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
652,81
Экономия при брони: -26,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
190.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1894,90 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
190.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1838,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
190.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
2038,27
Экономия при брони: -127,87 грн
1910,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
193.3 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1844,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
194.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1680,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
195.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1854,84 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1850,58 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
195.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1839,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
197.5 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1964,23
Экономия при брони: -80,10 грн
1884,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
197.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1822,56
Экономия при брони: -109,17 грн
1713,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Соборности Украины, 238-Д
202.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
2000,95
Экономия при брони: -120,39 грн
1880,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Широкая, 2
204.5 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1951,81
Экономия при брони: -71,25 грн
1880,56 грн
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Смелянская, 40
237.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1676,22 грн