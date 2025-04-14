Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1679,46 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1839,00 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
109.5 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1687,86 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1686,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1844,10 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1682,64 грн
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Смелянская, 40
344.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1676,22 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
347.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1847,88 грн
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
348.5 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1841,46 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
351.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1961,64
Экономия при брони: -81,08 грн
1880,56 грн
Аптека низких цен
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
359.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
2013,81
Экономия при брони: -133,25 грн
1880,56 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
390.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
Мед-сервис
Днепр, ул. Независимости, 17
390.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1903,70 грн
Аптека низких цен
Днепр, просп. Науки, 31
394.5 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1993,77
Экономия при брони: -113,21 грн
1880,56 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
394.7 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1685,64 грн
Аптека 9-1-1
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
428.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1679,04 грн
Аптека низких цен
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 84
430.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1975,44
Экономия при брони: -94,88 грн
1880,56 грн
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
430.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1846,92 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
435.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1879,14 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
437.5 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1924,70 грн