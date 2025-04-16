Киев
О товаре
Цены
Мультак
®
(Multaq)
Мультак
®
(Multaq)
Кривой Рог
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
122.3 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
2017,02
Экономия при брони:
-136,46 грн
1880,56
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
128.7 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1988,86
Экономия при брони:
-108,30 грн
1880,56
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
133.7 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
951,85
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 26 мин
Днепр, ул. Независимости, 17
133.7 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1903,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 31
138.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1965,42
Экономия при брони:
-84,86 грн
1880,56
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
138.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1685,64
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
147.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1844,10
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
148.4 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1686,90
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
151.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1687,86
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
157.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1682,64
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 26 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 40
196.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1676,22
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
256.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1839,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
257.4 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1679,46
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Широкая, 2
288.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1990,94
Экономия при брони:
-110,38 грн
1880,56
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
307.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
669,88
Экономия при брони:
-43,09 грн
626,79
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
308.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1894,50
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
308.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1808,58
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
308.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
2007,36
Экономия при брони:
-96,96 грн
1910,40
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
310.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1844,76
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
313.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1854,84
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню