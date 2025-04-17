Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1847,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1841,46 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1679,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
113.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1682,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-В
189.6 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1852,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 52
193.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1894,00
Экономия при брони: -14,30 грн
1879,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
193.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1835,94 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
194.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1981,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
195.5 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1675,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, пл. Вокзальная, 1
195.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
2019,48
Экономия при брони: -138,92 грн
1880,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
196.7 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1995,47
Экономия при брони: -114,91 грн
1880,56 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
196.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1924,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Коперника, 2-А
197.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1999,44
Экономия при брони: -118,88 грн
1880,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
197.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1959,75
Экономия при брони: -79,19 грн
1880,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
197.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1811,58 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
197.5 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1894,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
197.5 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1894,90
Экономия при брони: -15,20 грн
1879,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
197.6 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1821,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
198.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1578,45
Экономия при брони: -12,66 грн
1565,79 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
198.3 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1875,18 грн