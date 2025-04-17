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Мультак
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Мультак
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(Multaq)
Чернигов
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Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 5
115.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1894,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-А
116.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1894,90
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1848,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 34
122.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1844,82
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.5 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1997,17
Экономия при брони:
-116,61 грн
1880,56
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1847,88
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1848,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 19:30
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 3
126.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1894,90
Экономия при брони:
-15,20 грн
1879,70
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 5
126.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
2015,88
Экономия при брони:
-135,32 грн
1880,56
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
128.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1811,58
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1875,18
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1875,18
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
128.4 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1986,78
Экономия при брони:
-106,22 грн
1880,56
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
128.6 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1578,45
Экономия при брони:
-12,66 грн
1565,79
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
129.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1971,47
Экономия при брони:
-90,91 грн
1880,56
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1821,48
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
129.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
2016,83
Экономия при брони:
-136,27 грн
1880,56
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
129.7 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1846,92
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 84
129.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1983,94
Экономия при брони:
-103,38 грн
1880,56
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
129.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1675,62
грн
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