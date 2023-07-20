ДРОНЕДАРОН (DRONEDARONE)

можно ожидать потенциального фармакодинамического взаимодействия с блокаторами β-адренорецепторов, антагонистами кальция и дигиталисом.

В клинических исследованиях пациенты, принимавшие дронедарон, одновременно получали различные препараты, в частности блокаторы β-адренорецепторов, дигиталис, антагонисты кальция (включая те, действие которых направлено на замедление ЧСС), статины и пероральные антикоагулянты.

Лекарственные средства, вызывающие двунаправленную веретенообразную желудочковую тахикардию. Лекарственные средства, вызывающие двунаправленную веретенообразную желудочковую тахикардию, например фенотиазины, цизаприд, бепридил, трициклические антидепрессанты, определенные макролиды для перорального применения, терфенадин и антиаритмические средства класса I и III противопоказаны для одновременного применения с дронедароном, поскольку существует потенциальный риск проаритмогенного эффекта. С осторожностью следует применять одновременно с блокаторами β-адренорецепторов и дигоксином.

Влияние других лекарственных средств на действие дронедарона

Сильные ингибиторы CYP 3A4. Многократное введение кетоконазола по 200 мг ежедневно вызывало усиление действия дронедарона в 17 раз. Поэтому противопоказано одновременное применение кетоконазола, равно как и других сильных ингибиторов CYP 3A4, например итраконазола, вориконазола, ритонавира, телитромицина, кларитромицина, циклоспорина, нефазодона.

Умеренные/слабые ингибиторы CYP 3A4: антагонисты кальция. Антагонисты кальция являются субстратами и/или умеренными ингибиторами CYP 3A4. Кроме того, антагонисты кальция, которые способны снижать ЧСС, потенциально могут взаимодействовать с дронедароном с фармакологической точки зрения.

Эритромицин. Эритромицин, пероральный макролид, может вызывать желудочковую тахикардию по типу пируэт и поэтому противопоказан (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Многократный прием эритромицина (500 мг 3 раза в сутки в течение 10 сут) приводил к увеличению равновесной экспозиции дронедарона в 3,8 раза.

Блокаторы кальциевых каналов. Блокаторы кальциевых каналов, дилтиазем и верапамил, являются субстратами и/или умеренными ингибиторами CYP 3A4. Кроме этого, в связи с их свойствами уменьшать ЧСС верапамил и дилтиазем могут взаимодействовать с дронедароном с точки зрения фармакодинамики.

Многократное введение дилтиазема (по 240 мг 2 раза в сутки), верапамила (по 240 мг 1 раз в сутки) и нифедипина (по 20 мг 2 раза в сутки) вызывало увеличение выраженности действия дронедарона в 1,7; 1,4 и 1,2 раза соответственно. Выраженность действия антагонистов кальция также увеличивается под влиянием дронедарона (в дозе 400 мг 2 раза в сутки): действие верапамила усиливается в 1,4 раза и нисолдипина — в 1,5 раза. В проведенных клинических исследованиях 13% пациентов получали одновременно антагонисты кальция и дронедарон, повышения риска возникновения артериальной гипотензии, брадикардии и сердечной недостаточности не отмечали.

В целом, принимая во внимание фармакокинетическое и возможное фармакодинамическое взаимодействие, антагонисты кальция, оказывающие угнетающее влияние на синусный и AV-узлы, в частности верапамил и дилтиазем, необходимо с осторожностью применять одновременно с дронедароном. Применение этих лекарственных средств должно начинаться с низких доз с дальнейшим титрованием дозы под контролем ЭКГ. Пациентам, которые на начало применения дронедарона уже принимают антагонисты кальция, следует проводить ЭКГ и, при необходимости, корректировать дозы антагониста кальция.

Другие ингибиторы CYP 3A4 умеренного действия, такие как эритромицин, также могут усиливать действие дронедарона.

Индукторы CYP 3A4. Рифампицин (в дозе 600 мг 1 раз в сутки) снижает высвобождение дронедарона на 80%, при этом не влияет на высвобождение его активных метаболитов. Таким образом, одновременное применение рифампицина и других сильных индукторов CYP 3A4, таких как фенобарбитал, карбамазепин, фенитоин, зверобой, не рекомендуют, поскольку они уменьшают высвобождение дронедарона.

Ингибиторы МАО. МАО принимает участие в метаболизме активного метаболита дронедарона. Клиническая значимость этих данных неизвестна (см. фармакологические свойства и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Влияние дронедарона на действие других лекарственных средств

Взаимодействие с лекарственными средствами, метаболизирующимися с помощью CYP 3A4

Дронедарон может увеличивать высвобождение статинов, которые являются субстратами CYP 3A4 и/или субстратами P-гликопротеина. Дронедарон (по 400 мг 2 раза в сутки) усиливал высвобождение симвастатина и кислоты симвастатина в 4 и 2 раза соответственно. Можно ожидать, что дронедарон также может увеличивать высвобождение ловастатина и аторвастатина в такой же степени, как и симвастатиновой кислоты. Взаимодействие дронедарона со статинами, которые переносятся ОАТР-С, такими как флувастатин и розувастатин, не изучали. В клинических исследованиях не получены свидетельства о негативных влияниях с точки зрения безопасности при приеме дронедарона одновременно со статинами, метаболизирующимися с помощью CYP 3A4.

Поскольку применение статинов в высоких дозах повышает риск развития миопатии, одновременное применение статинов необходимо проводить с осторожностью, а за состоянием пациентов следует наблюдать на предмет возникновения клинических признаков мышечной токсичности.

Дронедарон может повышать концентрацию такролимуса и сиролимуса в плазме крови. При одновременном применении с дронедароном рекомендуют контролировать плазменные концентрации и соответственно корригировать дозу.

У здоровых добровольцев, принимавших дронедарон (по 800 мг 2 раза в сутки) одновременно с пероральными контрацептивами, снижения уровня этинилэстрадиола и левоноргестрела не отмечали.

Взаимодействие с лекарственными средствами, метаболизирующимися с помощью CYP 2D6: блокаторы β-адренорецепторов, антидепрессанты

Блокаторы β-адренорецепторов. Под действием дронедарона может усиливаться действие блокаторов β-адренорецепторов, которые метаболизируются с помощью CYP 2D6. Кроме того, блокаторы β-адренорецепторов потенциально могут взаимодействовать с дронедароном с точки зрения фармакодинамики. Дронедарон в дозе 800 мг/сут увеличивал влияние метопролола в 1,6 раза и пропранолола в 1,3 раза (это намного меньше тех 6-кратных отличий, отмеченных для веществ с учетом того, зависит ли их метаболизм от CYP 2D6 большей или меньшей степенью). В клинических исследованиях брадикардию чаще отмечали при применении дронедарона в комбинации с блокаторами β-адренорецепторов.

Принимая во внимание фармакокинетическое взаимодействие и возможное фармакодинамическое взаимодействие, блокаторы β-адренорецепторов необходимо применять с осторожностью в сочетании с дронедароном. Эти лекарственные средства следует начинать применять в низких дозах, которые повышают только после оценки ЭКГ. У пациентов, которые на начало применения дронедарона уже принимают блокаторы β-адренорецепторов, следует проводить ЭКГ, при необходимости — корректировать дозу блокатора β-адренорецепторов.

Антидепрессанты. Поскольку дронедарон является слабым ингибитором CYP 2D6 у человека, можно ожидать, что он в определенной степени будет влиять на действие антидепрессантов, метаболизм которых происходит при участии CYP 2D6.

Дигоксин. Дронедарон (по 400 мг 2 раза в сутки) усиливает действие дигоксина в 2,5 раза, ингибируя переносчик P-гликопротеина. Кроме того, возможно взаимодействие дигиталиса с дронедароном с точки зрения фармакодинамики. Также возможен взаимоусиливающий эффект на ЧСС и AV-проводимость. В рамках клинических испытаний отмечали повышенные уровни дигиталиса и/или нарушения со стороны ЖКТ, которые указывали на токсическое действие дигиталиса, когда дронедарон применяли одновременно с дигиталисом.

Дозу дигоксина необходимо снижать приблизительно на 50%, осуществлять тщательный мониторинг уровня дигоксина в плазме крови, а также рекомендуют осуществлять клинический и ЭКГ-мониторинг.

Взаимодействие с варфарином и лозартаном (субстраты CYP 2C9). Дронедарон (600 мг 2 раза в сутки) повышал уровень S-варфарина в 1,2 раза и не менял уровень R-варфарина, а также повышал МНО только в 1,07 раза.

Однако сообщалось о случаях клинически значимого повышения МНО (≥5 раз), отмечаемого, как правило, в течение 1 нед после начала применения дронедарона у пациентов, принимавших пероральные антикоагулянты. В связи с этим значение МНО нужно тщательно контролировать после начала применения дронедарона у пациентов, принимающим антагонисты витамина К, согласно их маркировке.

Лозартан и другие АРА II. Взаимодействия между дронедароном и лозартаном не отмечали, а также не предполагается взаимодействия между дронедароном и другими АРА II.

Взаимодействие с теофиллином (субстратом CYP 1A2). Дронедарон в дозе 400 мг 2 раза в сутки не увеличивает равновесной экспозиции теофиллина.

Взаимодействие с метформином (субстратом ОСТ1 и ОСТ2). Взаимодействия между дронедароном и метформином, субстратом ОСТ1 и ОСТ2, не регистрировали.

Взаимодействие с омепразолом (субстратом CYP 2С19). Дронедарон не оказывает влияния на фармакокинетику омепразола, субстрата CYP 2С19.

Взаимодействие с клопидогрелом. Дронедарон не оказывает влияния на фармакокинетику клопидогрела и его активного метаболита.

Пантопразол (40 мг 1 раз в сутки), который повышает уровень pH желудка без влияния на цитохром P450, существенно не изменяет фармакокинетику дронедарона.

Сок грейпфрута (ингибитор CYP 3A4.) Многократное употребление грейпфрутового сока по 300 мл 3 раза в сутки ежедневно втрое увеличивает экспозицию дронедарона. Поэтому пациентов необходимо предостерегать от употребления напитков, содержащих сок грейпфрута, во время лечения дронедароном.