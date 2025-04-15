Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1849,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1852,92 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1852,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 13 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1678,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1687,92 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 13 мин
Тернополь, ул. Леси Украинки, 12/76
120.4 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1894,90
Экономия при брони: -0,20 грн
1894,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Луцк, просп. Соборности, 11-В
140.5 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1853,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
180.6 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1673,04 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 13 мин
Ужгород, просп. Свободы, 7/26
184.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1868,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
185.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1678,26 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 13 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
218.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1679,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
324.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1841,46 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
329.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1847,88 грн
Аптека оптовых цен
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
334.7 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1682,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
448.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
2024,32
Экономия при брони: -126,46 грн
1897,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-В
458.4 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1852,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, просп. Воздушных Сил, 52
463.5 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1894,00
Экономия при брони: -13,90 грн
1880,10 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
463.6 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1852,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
464.4 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1675,62 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
465.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1981,10 грн