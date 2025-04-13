Киев (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1875,96 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1875,96 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1578,45
Экономия при брони: -12,66 грн
1565,79 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1821,48 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1952,38
Экономия при брони: -71,82 грн
1880,56 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
2011,54
Экономия при брони: -130,98 грн
1880,56 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
2015,32
Экономия при брони: -134,76 грн
1880,56 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1894,90
Экономия при брони: -14,80 грн
1880,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1894,74 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1951,62
Экономия при брони: -71,06 грн
1880,56 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1822,20 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
2067,20 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1924,70 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1675,62 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1830,60 грн
Подорожник
Киев, просп. Воздушных Сил, 52
5.4 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1894,00
Экономия при брони: -14,30 грн
1879,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1847,88 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
7.0 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
2017,59
Экономия при брони: -137,03 грн
1880,56 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 34
7.2 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1844,82 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43
7.3 км
Мультак® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг №60
Sanofi
1748,40 грн