препарат следует наносить только на поврежденные участки кожи, предотвращать попадание мази на неповрежденные участки кожи, в глаза и на слизистые оболочки.

При применении мази у детей в возрасте старше 2 лет необходимо ограничить продолжительность лечения (до 3–4 дней) и исключить действия, которые приводят к усилению резорбции и всасывания мази (согревающие и окклюзивные повязки).

Применение в период беременности и кормления грудью. Женщинам в период беременности и кормления грудью мазь следует применять с учетом соотношения риск/польза.

Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 2 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Неизвестна.