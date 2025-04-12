Инфларакс (Inflarax)
Инфларакс инструкция по применению
Состав
Амикацин - 5 мг/г
Нимесулид - 10 мг/г
Бензалкония хлорид - 5 мг/г
Лидокаина гидрохлорид - 40 мг/г
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Мазь оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и антимикробное действие. Амикацин и бензалкония хлорид обладают широким спектром антимикробного действия относительно грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая стафилококки, синегнойную и кишечную палочки. Механизм действия обусловлен способностью связываться с рибосомами, что ведет к необратимому угнетению синтеза белка, фиксироваться на цитоплазматических мембранах бактерий, нарушая их проницаемость, при этом клетка теряет ионы калия, аминокислоты, нуклеотиды. Нимесулид оказывает противовоспалительное (подавляет фазу воспаления вследствие снижения активности медиаторов воспаления, что способствует снижению проницаемости сосудистой стенки) и анальгезирующее действие (уменьшение отека ткани сопровождается уменьшением выраженности болевых ощущений), а лидокаин — местноанестезирующее действие (за счет мембраностабилизирующего действия снижается величина потенциала действия). Водорастворимая основа мази — полиэтиленоксид — усиливает и пролонгирует ее антибактериальное и противовоспалительное действие, оказывает выраженный и продолжительный осмотический эффект. Таким образом, при применении мази происходит устранение перифокального отека и очищение раны от гнойно-некротического содержимого. Терапевтическая активность сохраняется на протяжении 20–24 ч.
Фармакокинетика. Не изучалась.
Показания Инфларакс
- в хирургической практике препарат применяют для лечения гнойных ран в І (гнойно-некротической) фазе раневого процесса; послеоперационных осложнениях (послеоперационные нагноения ран, флегмона, фистула, абсцесс); для профилактики нагноения поверхностных и глубоких ран;
- в комбустиологии — для профилактики и лечения нагноения ожоговых ран;
- в дерматологии для лечения гнойно-воспалительных заболеваний кожи (пиодермии).
Применение Инфларакс
мазь наносят тонким слоем на пораженные участки 1–2 раза в сутки или пропитывают мазью стерильные марлевые салфетки, которые накладывают на рану. Необходимое количество препарата определяется площадью раневой поверхности и степенью гнойной экссудации. Мазь должна покрывать весь пораженный участок.
При лечении гнойных ран, гнойно-воспалительных заболеваний кожи мазь применяют ежедневно.
При лечении ожогов — ежедневно или 2–3 раза в неделю в зависимости от количества гнойного отделяемого.
Продолжительность курса лечения определяется индивидуально в зависимости от эффективности терапии и размеров повреждения. Перевязки с мазью применяют до полного очищения раны от гнойно-некротического процесса, но не более 5–7 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, псориаз, экзема, грибковые поражения кожи. Детский возраст до 2 лет.
Побочные эффекты
аллергические и местнораздражающие явления (кожная сыпь, зуд, шелушение).
Особые указания
препарат следует наносить только на поврежденные участки кожи, предотвращать попадание мази на неповрежденные участки кожи, в глаза и на слизистые оболочки.
При применении мази у детей в возрасте старше 2 лет необходимо ограничить продолжительность лечения (до 3–4 дней) и исключить действия, которые приводят к усилению резорбции и всасывания мази (согревающие и окклюзивные повязки).
Применение в период беременности и кормления грудью. Женщинам в период беременности и кормления грудью мазь следует применять с учетом соотношения риск/польза.
Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 2 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Неизвестна.
Взаимодействия
при местном применении препарата его взаимодействие с другими лекарственными средствами не установлены. При этом необходимо учитывать, что при комбинированном применении амикацин может усиливать (взаимно) действие карбенициллина, бензилпенициллина, цефалоспоринов, нимесулид — сульфаниламидов и антикоагулянтов; лидокаин — новокаина и бупивакаина.
Передозировка
в связи с незначительным проникновением препарата через слизистые оболочки и кожу передозировка маловероятна, но при нанесении мази на большие участки повреждения, при превышении рекомендованных доз и при продолжительном применении мази возможны системные побочные эффекты, характерные для амикацина, нимесулида, лидокаина. В этом случае необходимо прекратить применение препарата. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре 2–25 ˚С.