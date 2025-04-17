Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
226,30
Экономия при брони: -15,60 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,50
Экономия при брони: -31,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
128,48
Экономия при брони: -3,85 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
128,30
Экономия при брони: -10,00 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
230,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60
Экономия при брони: -12,30 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
230,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,50
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
251,55
Экономия при брони: -38,74 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
128,30
Экономия при брони: -10,00 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
236,30
Экономия при брони: -25,60 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,50
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
242,97
Экономия при брони: -28,25 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60
Экономия при брони: -12,30 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
230,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
238,76
Экономия при брони: -31,44 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
230,30 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
230,30 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье