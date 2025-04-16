Николаев (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
223,26
Экономия при брони: -18,90 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
216,30
Экономия при брони: -12,80 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
227,84
Экономия при брони: -13,21 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
216,30
Экономия при брони: -12,80 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
210,33
Экономия при брони: -11,06 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
241,22
Экономия при брони: -26,35 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
226,50
Экономия при брони: -23,00 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
226,50
Экономия при брони: -23,00 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
128,30
Экономия при брони: -18,10 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
216,30
Экономия при брони: -12,80 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
196,73
Экономия при брони: -24,79 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Инфларакс мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
219,67
Экономия при брони: -11,57 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
215,92
Экономия при брони: -7,96 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье