Киев
Инфларакс (Inflarax)

Инфларакс (Inflarax)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 97 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
223,26
Экономия при брони: -18,90 грн
204,36 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
110,20 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
216,30
Экономия при брони: -12,80 грн
203,50 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
227,84
Экономия при брони: -13,21 грн
214,63 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
193,45 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
315,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
200,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
200,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
110,20 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
216,30
Экономия при брони: -12,80 грн
203,50 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
210,33
Экономия при брони: -11,06 грн
199,27 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
241,22
Экономия при брони: -26,35 грн
214,87 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
226,50
Экономия при брони: -23,00 грн
203,50 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
193,51 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
110,20 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
226,50
Экономия при брони: -23,00 грн
203,50 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
128,30
Экономия при брони: -18,10 грн
110,20 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
216,30
Экономия при брони: -12,80 грн
203,50 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
196,73
Экономия при брони: -24,79 грн
171,94 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
190,37 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
292,71 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Инфларакс мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
73,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
219,67
Экономия при брони: -11,57 грн
208,10 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
215,92
Экономия при брони: -7,96 грн
207,96 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
189,55 грн
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