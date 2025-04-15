Львов (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
230,30 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
374,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
229,26
Экономия при брони: -28,06 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
374,30 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Инфларакс мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60
Экономия при брони: -12,40 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
202,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
374,30 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
D.s.
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
374,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
128,30
Экономия при брони: -10,10 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
374,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Инфларакс мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
239,23
Экономия при брони: -22,70 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
374,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
245,73
Экономия при брони: -23,10 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
374,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
374,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
226,30
Экономия при брони: -24,00 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,50
Экономия при брони: -37,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
128,40
Экономия при брони: -10,20 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
226,30
Экономия при брони: -24,00 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
374,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
128,40
Экономия при брони: -10,20 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье