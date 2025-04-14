Киев
Инфларакс (Inflarax)

Инфларакс (Inflarax)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 254 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
192,76 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
383,15 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
189,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
174,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
184,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
241,11
Экономия при брони: -20,74 грн
220,37 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
135,00 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
108,20 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
120,10 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
212,00 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
212,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
238,83
Экономия при брони: -18,46 грн
220,37 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
236,05
Экономия при брони: -19,52 грн
216,53 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
198,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
205,43
Экономия при брони: -16,27 грн
189,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60
Экономия при брони: -14,60 грн
116,00 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
203,10 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
212,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
211,50 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
382,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Инфларакс мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
84,10 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
221,04
Экономия при брони: -10,18 грн
210,86 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Инфларакс мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
66,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
230,30 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
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