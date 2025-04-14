Одесса (адрес не указан)
Доступно в 254 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
241,11
Экономия при брони: -20,74 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
238,83
Экономия при брони: -18,46 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
236,05
Экономия при брони: -19,52 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
205,43
Экономия при брони: -16,27 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60
Экономия при брони: -14,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Инфларакс мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
221,04
Экономия при брони: -10,18 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Инфларакс мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
230,30 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн