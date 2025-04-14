Харьков (адрес не указан)
Доступно в 326 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
205,19
Экономия при брони: -8,36 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
241,08
Экономия при брони: -31,64 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
128,30
Экономия при брони: -7,30 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
391,70
Экономия при брони: -36,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
244,47
Экономия при брони: -24,19 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье