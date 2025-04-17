Винница (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
236,66
Экономия при брони: -29,82 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
128,40
Экономия при брони: -5,00 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
241,20
Экономия при брони: -25,00 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
229,89
Экономия при брони: -23,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
226,30
Экономия при брони: -10,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
230,30
Экономия при брони: -14,10 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60
Экономия при брони: -7,20 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
230,30
Экономия при брони: -14,10 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
228,33
Экономия при брони: -21,49 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
240,86
Экономия при брони: -34,02 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
230,20
Экономия при брони: -14,00 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
224,58
Экономия при брони: -15,03 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
413,80
Экономия при брони: -52,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
226,00
Экономия при брони: -16,45 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
128,30
Экономия при брони: -4,90 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
230,30
Экономия при брони: -14,10 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
238,00
Экономия при брони: -30,68 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
226,30
Экономия при брони: -10,10 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье