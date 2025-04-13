Киев (адрес не указан)
Доступно в 678 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Инфларакс мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60
Экономия при брони: -11,40 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
230,30
Экономия при брони: -24,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
128,40
Экономия при брони: -9,80 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Инфларакс мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
89,17
Экономия при брони: -13,55 грн
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
137,13
Экономия при брони: -20,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
137,13
Экономия при брони: -20,84 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
245,77
Экономия при брони: -37,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
224,96
Экономия при брони: -15,85 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
230,30 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60
Экономия при брони: -12,00 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
240,42
Экономия при брони: -26,96 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
398,60 грн