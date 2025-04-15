Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 196 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
392,03
Экономия при брони: -65,03 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
214,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
224,60
Экономия при брони: -29,84 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
236,75
Экономия при брони: -21,81 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
128,40
Экономия при брони: -5,30 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
226,80
Экономия при брони: -19,90 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Инфларакс мазь туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
84,55
Экономия при брони: -6,55 грн
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
124,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
214,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
374,36
Экономия при брони: -49,36 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
214,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
377,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
128,30
Экономия при брони: -5,20 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
216,30
Экономия при брони: -9,40 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
391,70
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
233,81
Экономия при брони: -9,19 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60
Экономия при брони: -7,50 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
230,20
Экономия при брони: -23,30 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
237,79
Экономия при брони: -30,65 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
243,53
Экономия при брони: -62,44 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
226,45
Экономия при брони: -23,60 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
198,66
Экономия при брони: -9,66 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн