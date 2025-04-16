Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
230,30 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
199,58
Экономия при брони: -20,79 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,38
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
227,94
Экономия при брони: -10,96 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
209,15
Экономия при брони: -29,83 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
208,65
Экономия при брони: -12,46 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
227,21
Экономия при брони: -32,15 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
128,40
Экономия при брони: -10,80 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
235,98
Экономия при брони: -27,91 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
206,20
Экономия при брони: -18,45 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
199,22
Экономия при брони: -11,47 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
239,82
Экономия при брони: -32,42 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
128,40
Экономия при брони: -10,80 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Инфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
130,60 грн
Инфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорация Здоровье
206,14
Экономия при брони: -9,18 грн
Инфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорация Здоровье
328,30 грн