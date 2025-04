Фармакодинамика. Мелоксикам — это НПВП класса энолиевой кислоты, имеющий противовоспалительный, анальгетический и антипиретический эффекты.

Мелоксикам проявил высокую противовоспалительную активность на всех стандартных моделях воспаления. Как и для других НПВП, его точный механизм действия остается неизвестным. Однако есть общий механизм развития для всех НПВП (включая мелоксикам ): угнетение биосинтеза простагландинов , являющихся медиаторами воспаления.

Фармакокинетика.

Абсорбция . Мелоксикам хорошо абсорбируется в ЖКТ при пероральном применении, абсолютная биодоступность препарата составляет 90% (капсулы). Таблетки, суспензия для перорального применения и капсулы показали биоэквивалентность. После разового применения мелоксикама C max в плазме крови достигается в течение 5–6 ч для твердых пероральных форм (капсулы и таблетки).

При многократной дозировке стабильные концентрации достигаются на 3–5 сутки. Дозировка 1 раз в сутки приводит к средней концентрации в плазме крови с малыми колебаниями пиков: в пределах 0,4–1,0 мкг/мл для 7,5 мг и 0,8–2,0 мкг/мл для 15 мг соответственно (C min и C max в стабильном состоянии соответственно). Средние концентрации мелоксикама в плазме крови в стабильном состоянии достигаются в течение 5–6 ч для таблеток, капсул и суспензии для перорального применения соответственно.

Одновременное употребление пищи или применение неорганических антацидов не влияет на абсорбцию препарата.

Распределение . Мелоксикам очень сильно связывается с белками плазмы крови, главным образом с альбумином (99%). Мелоксикам проникает в синовиальную жидкость, концентрация в которой в половину меньше, чем в плазме крови. Объем распределения низкий, в среднем 11 лпосле в/м или в/в применения, и показывает индивидуальные отклонения в пределах 7–20%. Объем распределения после применения многократных пероральных доз мелоксикама (от 7,5 до 15 мг) составляет 16 лс коэффициентом отклонения в пределах от 11 до 32%.

Биотрансформация . Мелоксикам подлежит экстенсивной биотрансформации в печени.

В моче было идентифицировано четыре различных метаболита мелоксикама , которые являются фармакодинамически неактивными. Основной метаболит 5’–карбоксимелоксикам (60% дозы) формируется путем окисления промежуточного метаболита 5’–гидроксиметилмелоксикама, также выделяется в меньшей степени (9% дозы). Исследования in vitro предполагают, что CYP 2C9 играет важную роль в процессе метаболизма, тогда как CYP 3А4 изоэнзимы способствуют в меньшей степени. Активность пероксидазы у пациентов может быть ответственна за два других метаболита, которые составляют 16% и 4% назначенной дозы соответственно.

Элиминация . Выведение мелоксикама происходит в основном в форме метаболитов в равных частях с мочой и калом. Менее 5% суточной дозы выделяется в неизмененном состоянии с калом, незначительное количество выделяется с мочой. Т ½ изменяется от 13 до 25 ч после перорального, в/м и в/в применения. Плазменный клиренс составляет около 7–12 мл/мин после пероральной дозы, в/в или ректального применения.

Линейность дозы . Мелоксикам проявляет линейную фармакокинетику в пределах терапевтической дозы от 7,5 до 15 мг после перорального и внутримышечного применения.

Особые группы больных.

Пациенты с печеночной/почечной недостаточностью. Печеночная и почечная недостаточность от легкой до умеренной степени не влияют на фармакокинетику мелоксикама. Пациенты с умеренной степенью почечной недостаточности имели более высокий общий клиренс. Сниженное связывание с белками плазм крови наблюдалось у пациентов с терминальной почечной недостаточностью. При терминальной почечной недостаточности увеличение объема распределения может привести к увеличению концентрации свободного мелоксикама. Не следует превышать суточную дозу 7,5 мг (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста мужского пола средние фармакокинетические параметры подобны таковым у молодых добровольцев мужского пола. У пациентов пожилого возраста женского пола значение AUC выше и Т ½ длиннее по сравнению с таковыми у молодых добровольцев обоих полов. Средний клиренс плазмы в равновесном состоянии у пациентов пожилого возраста был несколько ниже, чем у молодых добровольцев.