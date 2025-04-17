Эксистен-Сановель (Existen-Sanovel)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
540,36
Экономия при брони: -174,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
169,03
Экономия при брони: -38,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
558,76
Экономия при брони: -193,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
506,80
Экономия при брони: -115,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
352,38
Экономия при брони: -91,65 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
532,78
Экономия при брони: -167,27 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
572,33
Экономия при брони: -202,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
344,91
Экономия при брони: -84,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
545,84
Экономия при брони: -75,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
555,59
Экономия при брони: -145,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
536,20
Экономия при брони: -145,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
540,65
Экономия при брони: -173,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
183,14
Экономия при брони: -59,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
482,80
Экономия при брони: -91,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
176,45
Экономия при брони: -45,89 грн