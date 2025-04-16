Эксистен-Сановель (Existen-Sanovel)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
524,04
Экономия при брони: -132,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
534,78
Экономия при брони: -30,41 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
535,14
Экономия при брони: -160,67 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
541,17
Экономия при брони: -166,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
526,10
Экономия при брони: -143,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
468,30
Экономия при брони: -85,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,70 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
535,19
Экономия при брони: -34,17 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
526,42
Экономия при брони: -25,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
535,75
Экономия при брони: -100,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
525,96
Экономия при брони: -19,99 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
547,21
Экономия при брони: -43,04 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
538,54
Экономия при брони: -34,37 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel