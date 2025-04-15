Эксистен-Сановель (Existen-Sanovel)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
527,18
Экономия при брони: -97,04 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
531,13
Экономия при брони: -156,93 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,80 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
470,40
Экономия при брони: -95,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
549,37
Экономия при брони: -19,58 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
372,44
Экономия при брони: -106,32 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
525,40
Экономия при брони: -96,13 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
371,10
Экономия при брони: -84,45 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
541,06
Экономия при брони: -111,05 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
542,19
Экономия при брони: -112,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
531,29
Экономия при брони: -85,17 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,80 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
525,00
Экономия при брони: -95,54 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,80 грн