Эксистен-Сановель (Existen-Sanovel)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
336,57
Экономия при брони: -81,17 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
377,29
Экономия при брони: -128,17 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
560,95
Экономия при брони: -56,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
348,77
Экономия при брони: -93,38 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
551,23
Экономия при брони: -177,52 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
525,90
Экономия при брони: -143,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
553,41
Экономия при брони: -179,67 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
565,14
Экономия при брони: -191,43 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
548,31
Экономия при брони: -135,21 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
541,70
Экономия при брони: -168,16 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
547,51
Экономия при брони: -43,31 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
550,43
Экономия при брони: -20,57 грн