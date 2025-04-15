Эксистен-Сановель (Existen-Sanovel)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
507,90 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
549,96
Экономия при брони: -43,32 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
507,90 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
507,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
507,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
533,48
Экономия при брони: -168,59 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
533,41
Экономия при брони: -108,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
507,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
507,90 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
156,11
Экономия при брони: -33,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
507,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
507,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
554,45
Экономия при брони: -77,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
523,20
Экономия при брони: -155,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
507,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
523,00
Экономия при брони: -155,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
507,90 грн