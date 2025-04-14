Эксистен-Сановель (Existen-Sanovel)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
355,18
Экономия при брони: -41,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
537,04
Экономия при брони: -162,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
169,24
Экономия при брони: -38,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
530,20
Экономия при брони: -139,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
508,10 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
539,97
Экономия при брони: -106,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
555,59
Экономия при брони: -93,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
515,53
Экономия при брони: -53,77 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
508,10 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
538,98
Экономия при брони: -105,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
540,29
Экономия при брони: -107,00 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
361,62
Экономия при брони: -81,17 грн