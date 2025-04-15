Эксистен-Сановель (Existen-Sanovel)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
540,75
Экономия при брони: -149,32 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
541,16
Экономия при брони: -149,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
538,02
Экономия при брони: -35,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
525,20
Экономия при брони: -157,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
348,66
Экономия при брони: -39,38 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
540,00
Экономия при брони: -32,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
506,60
Экономия при брони: -138,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
525,10
Экономия при брони: -61,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
534,89
Экономия при брони: -70,92 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
536,67
Экономия при брони: -30,45 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
351,21
Экономия при брони: -108,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
535,49
Экономия при брони: -170,77 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
529,98
Экономия при брони: -47,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
532,76
Экономия при брони: -26,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
522,26
Экономия при брони: -16,04 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
531,69
Экономия при брони: -49,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
570,13
Экономия при брони: -87,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
544,55
Экономия при брони: -66,51 грн