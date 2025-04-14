Эксистен-Сановель (Existen-Sanovel)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
556,65
Экономия при брони: -50,42 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
529,56
Экономия при брони: -22,95 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
526,01
Экономия при брони: -19,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
341,17
Экономия при брони: -91,11 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
507,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
531,49
Экономия при брони: -24,53 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
564,19
Экономия при брони: -57,28 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
507,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
551,87
Экономия при брони: -45,71 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
567,90
Экономия при брони: -170,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
525,25
Экономия при брони: -18,75 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
553,62
Экономия при брони: -180,51 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
553,25
Экономия при брони: -155,35 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
523,10
Экономия при брони: -148,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
539,04
Экономия при брони: -165,93 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
561,11
Экономия при брони: -54,46 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
533,31
Экономия при брони: -160,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
507,90 грн