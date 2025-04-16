Эксистен-Сановель (Existen-Sanovel)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
535,39
Экономия при брони: -105,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
557,82
Экономия при брони: -28,47 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
535,54
Экономия при брони: -105,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
559,57
Экономия при брони: -168,54 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
166,18
Экономия при брони: -25,45 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
501,22
Экономия при брони: -75,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
524,87
Экономия при брони: -49,76 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
494,00
Экономия при брони: -112,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
534,43
Экономия при брони: -59,32 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
528,65
Экономия при брони: -53,54 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
546,33
Экономия при брони: -71,43 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,80 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
505,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
534,48
Экономия при брони: -104,95 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
179,80
Экономия при брони: -25,24 грн